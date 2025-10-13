"طرق دبي" تستأنف تشغيل 4 خطوط حافلات وعبرات سياحية لخدمة زوار القرية العالمية

استأنفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خدماتها المخصصة للقرية العالمية تزامناً مع انطلاق موسمها الثلاثين، الذي يبدأ في 15 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 10 مايو 2026.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات المستأنفة تشمل تشغيل أربعة خطوط حافلات مباشرة، إلى جانب عودة خدمة العبرات السياحية الكهربائية داخل القرية العالمية، بما يتيح للزوار خيارات نقل متنوعة تجمع بين الراحة والرفاهية.

الخطوط الأربعة ستبدأ العمل اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، تشمل الخط (102) من محطة الراشدية للحافلات إلى القرية العالمية بزمن تقاطر يبلغ 60 دقيقة، والخط (103) من محطة حافلات الاتحاد بزمن تقاطر 40 دقيقة، والخط (104) من محطة الغبيبة بزمن تقاطر 60 دقيقة، والخط (106) من محطة مول الإمارات بزمن تقاطر 60 دقيقة.

كما أعلنت الهيئة عن استئناف خدمة النقل المائي السياحي داخل القرية العالمية.