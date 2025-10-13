نقل عجمان تعيد تشغيل خط القرية العالمية

أعلنت هيئة النقل في عجمان، عن إعادة تشغيل خط الحافلات المخصص لنقل الركاب بين محطة المصلى - عجمان والقرية العالمية - دبي ابتداءً من 15 أكتوبر.

وتبلغ قيمة التذكرة 25 درهماً للرحلة الواحدة، حيث ينطلق الخط من محطة المصلى في عجمان باتجاه القرية العالمية في دبي وفق جدول زمني منتظم.

وقال سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، "إن إعادة تشغيل خط القريـة العالمية يأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل تنقل الزوار من امارة عجمان إلى القرية العالمية في دبي ، وتوفير خيارات تنقل آمنة ومريحة تعزز من تجربة المتعاملين وتتماشى مع توجهات الإمارة نحو خدمات نقل جماعي مستدامة وعالية الجودة".