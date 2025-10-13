الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقل عجمان تعيد تشغيل خط القرية العالمية

نقل عجمان تعيد تشغيل خط القرية العالمية
13 أكتوبر 2025 16:35

أعلنت هيئة النقل في عجمان، عن إعادة تشغيل خط الحافلات المخصص لنقل الركاب بين محطة المصلى - عجمان والقرية العالمية - دبي ابتداءً من 15 أكتوبر.

وتبلغ قيمة التذكرة 25 درهماً للرحلة الواحدة، حيث ينطلق الخط من محطة المصلى في عجمان باتجاه القرية العالمية في دبي وفق جدول زمني منتظم. 

أخبار ذات صلة
"طرق دبي" تستأنف تشغيل 4 خطوط حافلات وعبرات سياحية لخدمة زوار القرية العالمية
«شباب الترايثلون» يتألق في سباق عجمان

 وقال سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، "إن إعادة تشغيل خط القريـة العالمية يأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل تنقل الزوار من امارة عجمان إلى القرية العالمية في دبي ، وتوفير خيارات تنقل آمنة ومريحة تعزز من تجربة المتعاملين وتتماشى مع توجهات الإمارة نحو خدمات نقل جماعي مستدامة وعالية الجودة".

 

 

المصدر: وام
القرية العالمية
عجمان
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©