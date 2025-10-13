الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سحب ركامية ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

أبوظبي
13 أكتوبر 2025 17:06

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط امطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة الغبار، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:37، والجزر الأول عند 01:56. 
وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:22، والمد الثاني عند الساعة 05:09، والجزر الأول عند الساعة 09:35 والجزر الثاني عند الساعة 21:49.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                          الحرارة العظمى    الحرارة الصغرى    الرطوبة العظمى    الرطوبة الصغرى
أبوظبي                             38 27 80 20
دبي                                 35 29 80 35
الشارقة                            36 27 90 30
عجمان                             35 28 90 40
أم القيوين                          35 24 90 40
رأس الخيمة                       37 24 90 25
الفجيرة                             33 28 65 45
العـين                               37 26 75 20
ليوا                                  37 25 90 25
الرويس                             34 27 85 55
السلع                                36 25 80 40
دلـمـا                                34 28 90 75
طنب الكبرى / لصغرى         34 28 80 55
أبو موسى                          34 27 80 55.

المصدر: وام
