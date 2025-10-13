الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي تشارك في «إكسباند نورث ستار» لتعزيز الابتكار الأمني

دوريات أمنية ذاتية القيادة (من المصدر)
14 أكتوبر 2025 01:02

دبي (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز المعرفة والابتكار والتطوير التابع للإدارة العامة للشؤون الإدارية، في فعاليات الدورة العاشرة من «إكسباند نورث ستار»، أكبر تجمع عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين، الذي يُقام في «دبي هاربر» ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.
وأكد العقيد عبدالله جاسم الزرعوني، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، أن مشاركة شرطة دبي تأتي ضمن منصة التحديات الأمنية للشركات الناشئة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكة مع رواد الأعمال والمبتكرين في مجالات العلوم المتقدمة والتقنيات الحديثة.
وأوضح أن المنصة تضم خمسة تحديات رئيسة، تتمثل في الجرائم المستقبلية، والسيارات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وسلامة البيانات، والتعرف الآلي على لوحات المركبات. 
وتهدف هذه التحديات المطروحة إلى استقطاب حلول ابتكارية، تُسهم في تطوير منظومة العمل الأمني والخدمي، بما يعزز مكانة شرطة دبي كجهة رائدة عالمياً في الابتكار الشرطي والتحول الذكي.
من جانبها، قالت النقيب دكتورة عائشة سعيد حارب، أن مركز المعرفة والابتكار والتطوير يسعى، ضمن استراتيجيته، إلى توسيع قاعدة الشراكات مع الشركات الناشئة والمراكز البحثية المتخصصة، وتمكينها من اختبار أفكارها وحلولها في بيئة داعمة للأمن والأمان ومحفزة على الإبداع والابتكار.

المركبات الأمنية
نوهت بعرض المنصة لدوريات أمنية ذاتية القيادة، تتمثل في M01 وM02، الجيل الجديد من المركبات الأمنية ذاتية القيادة، والمصممة لمهام المراقبة والاستجابة السريعة، وتتميز بقدرتها على الدوران والمناورة في البيئات الحضرية والطرق المفتوحة، ومزودة بأنظمة استشعار متقدمة ورادارات وكاميرات بزاوية 360 درجة، وتعد هذه الدوريات جزءاً من رؤية شاملة لتطوير منظومات الأمن الذكي وزيادة الكفاءة التشغيلية. 
وتهدف هذه الدوريات إلى تعزيز التغطية الأمنية في المناطق الحيوية والطرق، وتمكين القيادة الذاتية والمهام المستقلة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في دعم التحول الرقمي والأمني.

دبي
شرطة دبي
الإمارات
إكسباند نورث ستار
الابتكار
