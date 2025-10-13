تأهل «نيويورك أبوظبي» للمشاركة في مسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مؤخراً عن تأهل مركز أبحاث المياه في جامعة نيويورك أبوظبي لمسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه (XPRIZE Water Scarcity Competition)، وهي من أهم المبادرات العالمية المخصّصة للتصدي لهذا التحدي الملح لتوفر المياه العذبة.

تأهل الفريق بقيادة البروفيسور نضال هلال، أستاذ الهندسة ومدير مركز أبحاث المياه في الجامعة، وهو الفريق الوحيد من الدولة الذي تأهل للفئة بالمخصصة للمواد والأساليب الجديدة، وتركّز هذه الفئة على التقنيات المبتكرة لتحلية المياه.

ويعد التأهل بمثابة اعتراف بقيمة الجهود والابتكارات التي أنجزها فريق جامعة نيويورك أبوظبي في أبحاثهم الرائدة على الأغشية ذات الأنماط السطحية والفواصل المدمجة، التي تحسّن كفاءة تقنيات تحلية مياه البحر بحوالي 20 في المئة مع دعم متانتها ورفع قابلية تطبيقها على نطاق واسع. وبتطبيق هذا الابتكار، يمكن تخفيض استهلاك محطات تحلية المياه للطاقة وتوفير وسيلة مجدية اقتصادياً ومستدامة لإنتاج المياه العذبة.

وأشار البروفيسور نضال هلال إلى أهمية المشروع على الصعيدين المحلي والعالمي نظراً لتأثيره المرتقب على أنظمة تحلية المياه، التي تعتمد عليها المناطق الجافة كدولة الإمارات العربية المتحدة ومساهماته في الجهود العالمية لتوفير المياه بشكل مستدام، وقال: «إن لتصميمنا الجديد القدرة على تعزيز أنظمة تحلية المياه الموجودة حالياً والمساهمة في تأمين الموارد المائية للأجيال القادمة».