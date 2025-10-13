«الطاقة والبنية التحتية» تنظّم خلوة استراتيجية لرسم ملامح رؤيتها المستقبلية 2027 - 2029

دبي (وام)

ترأّس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أعمال الخلوة الاستراتيجية التي نظّمتها الوزارة في إمارة دبي بهدف صياغة الخطة الاستراتيجية للدورة السادسة للوزارة للفترة 2027 - 2029، ورسم ملامح التوجهات المستقبلية في مجالات الطاقة والبترول والتعدين والمياه والسدود والطرق والنقل والمباني والمنشآت الحكومية، إضافة إلى الإسكان.

واستهدفت الخلوة تعزيز التكامل الوطني بين القطاعات الحيوية، عبر دعم تبنّي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمار في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وبما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية «نحن الإمارات 2031» نحو تنمية شاملة ومستدامة تضع الإنسان في صميم الأولويات الوطنية.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي أن الخلوة الاستراتيجية تمثّل محطة محورية لتوحيد الرؤى وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي المتكامل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجاً أكثر مرونة وابتكاراً في التخطيط الاستراتيجي، يعزّز جاهزية الوزارة للمستقبل، ويرسّخ مكانتها كمؤسسة اتحادية رائدة تسهم في تحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031». وأوضح أن صياغة الخطة الجديدة تأتي في مرحلة تشهد فيها دولة الإمارات نمواً متسارعاً وتطوراً شاملاً في مختلف المجالات، ما يستدعي تبنّي مشاريع مبتكرة تعزّز كفاءة الأداء المؤسسي وترسّخ الحوكمة، وتدعم استدامة التطور في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، بما يواكب طموحات الدولة نحو الريادة العالمية في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الذكية.



نهج متكامل

وقال: إن الاستراتيجية الجديدة ستركّز على تحويل الأفكار إلى برامج عمل واقعية ومشروعات تنفيذية تعزّز تنافسية الدولة وتكرّس ريادتها الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن الوزارة ستواصل مسيرتها في تطوير منظومة الطاقة وفق نهج متكامل يعزّز التنويع في مصادرها، ويدعم التوجّه الوطني نحو الحياد المناخي، إلى جانب تطوير بنية تحتية مرنة وذكية قادرة على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي.

وأشار معاليه إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في كفاءة الموارد واستدامة التنمية، وتعزيز أمن واستدامة الطاقة والمياه، وتطوير بنية تحتية متكاملة وذكية ومستدامة تلبّي الاحتياجات السكنية وتضمن استدامة التمويل.

وشهدت الخلوة سلسلة من الجلسات والعروض التخصصية التي طرحت رؤى نوعية تدعم توجهات الوزارة المستقبلية.



تكريم

وخلال الخلوة، كرّم معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري بميدالية فخر الوزارة، تقديراً لجهوده المخلصة وإسهاماته المتميزة في تطوير قطاع شؤون البنية التحتية والنقل وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، إلى جانب تكريم فرق عمل المشاريع التحولية الأولى والثانية والثالثة، تقديراً لجهودهم في تنفيذ مبادرات نوعية دعّمت توجهات الوزارة المستقبلية.



تصور شامل

اختُتمت أعمال الخلوة بوضع تصوّر شامل لمجموعة من المشاريع التحولية والاستراتيجية المستقبلية التي تمثّل الركائز التنفيذية لخطة الوزارة الاستراتيجية 2027-2029، وتضمّنت المناقشات بلورة برامج نوعية، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع المؤسسي في بيئة العمل.