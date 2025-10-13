«التنمية الأسرية» و«أبوظبي للإسكان» تقدّمان خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)



بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة أبوظبي للإسكان، تفاصيل خدمة الحصول على التحسينات المنزلية لكبار المواطنين ضمن مبادرة «بركتنا»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ بهدف تسهيل حياتهم، وتعزيز راحتهم في منازلهم، وضمان بيئة سكنية آمنة ومريحة لهم، وتوفير البيئة المناسبة التي تتماشى مع ظروفهم الصحية، وتعزّز استقلاليتهم، وتوفر لهم حياة أكثر استقراراً وراحة.

وقالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن المؤسسة تسعى إلى تحقيق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، المتمثلة في بناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك منذ تأسيسها، في إطار رؤيتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، بما يحسّن جودة حياة الأسرة وكبار المواطنين والمقيمين الذين توليهم الدولة أهمية كبيرة في المجتمع، من أجل تشكيل مستقبل أفضل يعكس تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات نحو تنمية شاملة ومستدامة».

وأكدت الرميثي أهمية خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين، التي أطلقتها المؤسسة ضمن مبادرة «بركتنا»؛ نظراً لما تلعبه من دور مهم في تمكين قائم الرعاية الرئيسي لأحد والديه من طلب الحصول على الموافقة للتحسينات المنزلية لإعادة تأهيل المرافق الرئيسية في المنزل المستخدمة من قبل كبير المواطن (الأم، الأب) المقيم معه في المنزل ذاته، لتوفير عوامل الأمن والسلامة لهم وفق احتياجاتهم اليومية. وأشارت الرميثي إلى أن هناك معايير لا بد من توافرها في مقدم الطلب وكبار المواطنين (الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 60 عاماً وفقاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين) من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحاملي بيانات الأسرة الصادرة من إمارة أبوظبي، ويقيمون إقامة دائمة في إمارة أبوظبي، بشرط أن يكون مقدم الطلب هو مقدم الرعاية الرئيسي لكبير المواطن وصلة القرابة من الدرجة الأولى (ابن أو ابنة)، ويقيم معه إقامة دائمة في المسكن والمسؤول بالدرجة الأولى عن تقديم الرعاية له.

الاستقرار الأُسري

أشاد عبدالرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بمؤسسة التنمية الأسرية، بجهود المؤسسة وهيئة أبوظبي للإسكان، والدور الرائد الذي يلعبانه من أجل تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، ودعم الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي في إمارة أبوظبي، مشدداً على أن يكون كبار المواطنين، ومقدّم الرعاية الرئيسي من مستفيدي برنامج الدعم الاجتماعي من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والمسكن المراد إجراء التحسينات المنزلية له تم الحصول عليه عن طريق أحد برامج الإسكان الحكومية، بالإضافة إلى أن يكون كبار المواطنين من الحالات التي لديها صعوبة في الحركة، ويحتاجون إلى المساعدة لممارسة الأنشطة اليومية.

وأكد أن المؤسسة تولي كبار المواطنين والمقيمين أهمية قصوى، وتبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير البرامج الداعمة لاستقرارهم، ووضع الاستراتيجيات التي تمكّنهم من العيش في بيئة ملائمة تُحاكي تطلعاتهم وتلبي متطلباتهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، دعماً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الرامية لتعزيز استقرارهم، ورفع مستوى جودة حياتهم.

الهوية الرقمية

أوضحت وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن هناك شروطاً لتأهيل القائمين على رعاية كبار المواطنين للحصول على الخدمة، والمتمثّلة في تسجيل الدخول في منصة «تم» باستخدام الهوية الرقمية، وتقديم الطلب، واستلام إشعار بتأكيد الطلب من المنصة، وجدولة الزيارة المنزلية من المؤسسة وتسلم التأكيد على موعد الزيارة للدراسة الاجتماعية من خلال إشعار من المنصة، واستقبال فريق المؤسسة في المنزل للدراسة الاجتماعية، إلى أن يتم تسلم إشعار الموافقة أو الرفض، حيث تستغرق مدة الحصول على خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين 30 يوم عمل.

كما تطرّقت إلى أهمية التحسينات المنزلية بالنسبة لكبار المواطنين، والتي تشمل تأهيل دورة المياه، وغرفة النوم، ومدخل المنزل، والمتمثلة في (المنحدر والدرابزين، والأبواب، ومساند اليد، وكرسي الاستحمام، وزرّ الطوارئ، وسجاد للأرضيات ومانع للانزلاق)، للارتقاء بجودة حياتهم والعيش في بيئة منزلية آمنة ومريحة لتعزيز صحتهم البدنية والعقلية، وتحسين قدراتهم الوظيفية في إتمام أنشطة حياتهم اليومية، والحد من فرص تعرضهم لمخاطر السقوط، لتمكينهم من البقاء في صحة جيدة أطول فترة ممكنة من حياتهم.



تماسك المجتمع

انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية استقرار الأسرة ودورها في تماسك المجتمع، عملت مؤسسة التنمية الأسرية على توفير بيئة داعمة تضمن حياة كريمة وآمنة لكبار المواطنين، واستثمرت في دراسة احتياجات الأسر وكبار المواطنين لوضع أنظمة وخطط متكاملة تُسهم في تحسين مستوى الخدمات والبرامج المقدمة لهم، إلى جانب تنفيذ مبادرات نوعية ومشاريع تُعزّز جودة الحياة، وتقديم برامج متنوعة تشمل الإرشاد والتوعية والوقاية والدعم والمساندة الاجتماعية والترفيه.