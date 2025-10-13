الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تريندز» يفوز بجائزة «نافس» عن فئة الوظائف الإشرافية

«تريندز» يفوز بجائزة «نافس» عن فئة الوظائف الإشرافية
14 أكتوبر 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

حصد مركز تريندز للبحوث والاستشارات جائزة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في دورتها الثالثة (2025-2024) - فئة الوظائف الإشرافية، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في مجال تمكين الشباب، وما حققه من إنجازات نوعية في استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في بناء جيل قيادي مؤهل قادر على مواكبة المتغيرات المستقبلية.
ويجسد هذا الفوز نجاح استراتيجية «تريندز» الهادفة إلى تعزيز وتمكين الكفاءات الوطنية في مجالات البحث العلمي والإدارة والابتكار، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وبرامج التأهيل والتمكين في القطاعات الحيوية.

صناع المستقبل
وفي هذه المناسبة، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الفوز بجائزة «نافس» يعكس نجاح المركز في تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في تمكين الشباب باعتبارهم صناع المستقبل، ويُعد حافزاً لمواصلة العمل على تطوير وتعزيز دورهم داخل المركز.
وأشاد الدكتور العلي ببرنامج «نافس» ودوره الحيوي في تحفيز المؤسسات على الاستثمار في الشباب وتعزيز دورهم في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن «تريندز» يعتز بشراكته المثمرة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والتي أسهمت في تعزيز جهود المركز في استقطاب وتطوير الكفاءات المواطنة.
وأضاف أن «تريندز» يرى في الاستثمار في الشباب محوراً رئيسياً في منظومته المؤسسية، ويواصل العمل على تأهيل وتطوير القدرات الوطنية بما يواكب متطلبات المستقبل، ويعزز دورها في مجالات البحث والإدارة وصنع القرار.

بيئة عمل حاضنة 
أوضح ناصر محمد آل علي، رئيس قطاع الشؤون الإدارية والإعلام في «تريندز»، أن هذا الفوز يمثل ثمرة جهود مؤسسية متواصلة في بناء القدرات الوطنية، مشدداً على حرص المركز على توفير بيئة عمل جاذبة وحاضنة للتميز والإبداع، تشجع على الابتكار، وتمنح الكفاءات الوطنية فرص التطور المهني والقيادي.
وأشار إلى أن هذه الجائزة تشكل دافعاً إضافياً لتعزيز استقطاب الكفاءات الإماراتية، دعماً لأهداف المركز واستراتيجيته المستقبلية في بناء منظومة بحثية عالمية معززة بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

