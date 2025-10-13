الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليونان لدى الدولة

عمر الشامسي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ستيليانوس غافرييل (وام)
14 أكتوبر 2025 01:02

أبوظبي (وام)

تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد، ستيليانوس غافرييل، سفير الجمهورية اليونانية الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورحّب بالسفير الجديد وتمنّى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية اليونانية وتطويرها في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب السفير ستيليانوس غافرييل عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وتربِط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليونانية علاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

السفير اليوناني
الإمارات
اليونان
عمر عبيد الشامسي
وزارة الخارجية
وكيل وزارة الخارجية
