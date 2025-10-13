«صُنّاع المحتوى الصحي» يُطلِع المشاركين على أحدث التقنيات

دبي (وام)

استعرض برنامج «صُنّاع المحتوى الصحي والعلمي»، والذي ينظّمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع «دبي الصحية» على مدار أسبوعه الأول العديد من المحاور المهمة والركائز الأساسية اللازمة لصنع محتوى قادر على المنافسة وجدير بثقة المتلقي ومن ثم بناء أرضية صلبة للانطلاق منها لتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، من خلال محتوى يتسم بالجودة العالية والمصداقية والقدرة على تقديم معلومة مفيدة ونافعة.

وأثنت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة على المضمون الثري الذي تمَّ طرحه خلال الأسبوع الأول من البرنامج، والذي يأتي في سياق النسخة الثانية من «برنامج صُنّاع محتوى دبي»، من خلال الخبرات الكبيرة التي يحملها المتحدِّثون من ممثلي المؤسسات الرائدة المشاركة، منوهةً بالمعلومات الوفيرة التي تمَّ تقديمها خلال البرنامج، مؤكدةً أن حضور هذه النخبة من الخبرات يؤكد تحقيق البرنامج لأهدافه ويسهم في صقل مهارات مجموعة متميزة من مُبدعي المحتوى، من خلال توسيع دائرة اطلاعهم على أحدث الأساليب والأدوات والوسائل التي من شأنها تمكينهم من تحقيق التميز في عالم الإعلام الرقمي العربي، الذي تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز رائد لصناعته وتطويره.



بناء استراتيجية نجاح

كانت البداية مع «تيك توك» حيث قدّم كلٌ من محمد عنبة، مدير الشراكات الاستراتيجية للبث المباشر، وسارة المعاز مديرة صُنّاع المحتوى للتعليم والمحتوى اليومي، عرضاً شاملاً تناولا فيه الأُسس السليمة لبناء استراتيجية عمل تقود إلى النجاح في مجال صناعة المحتوى بشكل عام، لاسيما المتخصص منه في المجال الصحي والعلمي.

وقدّم محمد عنبة خلال حديثة نظرة عامة على الخصائص الأساسية للبث المباشر، وأهمية استيعاب صانع المحتوى لتلك الخصائص، كما وجّه مجموعة من النصائح المهمة المتعلّقة بصناعة المحتوى المرئي، على صعيد تجهيزات الإضاءة والصوت، كما تطرّق إلى الأدوات المفيدة لصانع المحتوى Studio LIVE، كذلك قدّم مدير الشراكات الاستراتيجية للبث المباشر في «تيك توك»، باقة من النصائح العملية للمبدعين الجدد والمتعلقة بمسألة إعداد المحتوى.