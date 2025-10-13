الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

منصور بن زايد يلتقي الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام

منصور بن زايد يلتقي الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام
13 أكتوبر 2025 21:36

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم كلا على حدة، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، ومعالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، وذلك على هامش أعمال قمة شرم الشيخ للسلام التي تستضيفها جمهورية مصر العربية.

وبحث سموه مع الرئيس رجب طيب أردوغان ومعالي محمد شياع السوداني، خلال اللقاءين، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وكل من تركيا والعراق وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة.

مسار السلام
نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام

كما تطرق اللقاء إلى أهمية القمة في دفع الجهود الدولية لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتعزيز أسباب السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وعدد من أعضاء الوفد المرافق خلال الزيارة.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رجب طيب أردوغان
محمد شياع السوداني
