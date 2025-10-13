الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إسلامية دبي» تحتفي بشركاء العطاء في ملتقى المتبرعين ورعاة المساجد

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
14 أكتوبر 2025 01:02

دبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ملتقى المتبرعين ورعاة المساجد، احتفاءً بأصحاب الأيادي البيضاء الذين أسهموا في رعاية بيوت الله ودعم مبادرات الدائرة المجتمعية والخيرية ذات الأثر المستدام، حيث يأتي هذا الملتقى تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل رعاية المساجد عملاً مؤسسياً تشاركياً، يعبّر عن قيم التكافل والتعاون التي تميّز مجتمع دولة الإمارات.
وقال محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة خدمة المتعاملين: إن ملتقى المتبرعين ورعاة المساجد يمثل محطة وفاء واعتزاز نكرّم من خلالها النماذج المضيئة في البذل والعطاء، الذين جعلوا من دعم المساجد مسؤولية مجتمعية قبل أن تكون عملاً خيرياً.

إسلامية دبي
الإمارات
دبي
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
