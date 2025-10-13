الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مشاركة واسعة من شباب الإمارات بمعرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب

13 أكتوبر 2025 23:41

رأس الخيمة (وام)
شهد معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني، الذي نظمته مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة ومكتب الاستثمار والتطوير بالإمارة، إقبالاً واسعاً من الشباب الإماراتيين الطامحين لبناء مستقبلهم المهني.
واستقبل المعرض أكثر من 2500 باحث وباحثة عن عمل، تفاعلوا مع 70 جهة توظيف من مؤسسات حكومية وشبه حكومية وخاصة.
يهدف المعرض إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال توفير فرص وظيفية وتدريبية في مختلف القطاعات، إذ طرح أكثر من 300 فرصة عمل وتدريب ضمن مجالات تشمل الصناعة والتعليم والخدمات والسياحة والضيافة، بمشاركة أكثر من 70 مؤسسة وشركة خاصة وتعليمية.
وأكدت شيخة الحبسي، نائب المدير العام في دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها للمنافسة في سوق العمل. وقالت الحبسي إن هذه الفعاليات تعد منصات فاعلة لربط الطاقات الإماراتية الواعدة بالفرص الوظيفية المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030.
وأضافت أن المعرض يجسد التزام الإمارة بدعم توجهات برنامج «نافس» الذي يعد إحدى الركائز الاستراتيجية لملف التوطين في دولة الإمارات، وأسهم في تمكين الكفاءات الوطنية من الالتحاق بالقطاع الخاص عبر حزم الدعم والتأهيل التي يوفرها، مما عزز من تنافسية المواطنين في سوق العمل، ورفع نسب مشاركتهم في القطاعات الحيوية.
وتخلل المعرض تنظيم منتدى «الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل»، الذي ناقش تحولات سوق العمل في ظل الثورة الرقمية، واستعرض آراء نخبة من الخبراء والأكاديميين حول دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الوظائف المستقبلية، وأهمية تعزيز الثقافة الرقمية والابتكار الأخلاقي والقدرة على التكيف ضمن مهارات الجيل الجديد من الشباب الإماراتيين.

