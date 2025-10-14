الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"جي 42" تستعد لإطلاق سحابتها السيادية للذكاء الاصطناعي بفرنسا

"جي 42" تستعد لإطلاق سحابتها السيادية للذكاء الاصطناعي بفرنسا
14 أكتوبر 2025 11:57

أكد طلال القيسي، القائم بأعمال رئيس شؤون الحكومات في مجموعة "جي 42"، استعداد المجموعة لإطلاق السحابة السيادية للذكاء الاصطناعي في فرنسا خلال الأشهر المقبلة، وذلك ضمن خططها لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية وتعزيز قدرات الحوسبة الفائقة على المستوى الدولي. 

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض "جيتكس جلوبال 2025" الذي يعقد في دبي، أن المشروع في فرنسا يُنفذ ضمن "اتحاد مصانع الذكاء الاصطناعي" الهادف إلى بناء حواسيب عملاقة للذكاء الاصطناعي في عدد من الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن شركة "كور42" التابعة للمجموعة نشرت بالفعل بنية تحتية متقدمة في مدينة غرونوبل جنوب فرنسا لتشغيل سحابة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المجموعة وشركاتها التابعة تمضي بخطى متسارعة في التوسع عالمياً، من خلال نشر بنية تحتية حوسبية متقدمة في خمسة مواقع بالولايات المتحدة، إلى جانب مشاريع في فرنسا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن مبادرات قائمة وقيد التنفيذ خلال الأشهر المقبلة في كازاخستان وماليزيا وإندونيسيا، بما يعكس تنامي الطلب الدولي على حلول المجموعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.

 

المصدر: وام
فرنسا
الذكاء الاصطناعي
