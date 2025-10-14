الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مجموعة تدوير تطلق مبادرة "أبطال البيئة 2025"

14 أكتوبر 2025 14:41

أعلنت مجموعة تدوير إطلاق مبادرة "أبطال البيئة"، وهي مبادرة وطنية تستهدف الجامعات على مستوى دولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتحفيز فئة الشباب على دعم مساعي الدولة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.

ويتألف برنامج الحملة، التي تستمر طيلة شهر أكتوبر، من زيارات ميدانية توعوية إلى المؤسسات التعليمية في أبوظبي والعين والظفرة ودبي والفجيرة، بهدف إرساء مفاهيم الاستدامة الأربعة التقليل، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، واسترداد الموارد، من خلال ورش عمل تفاعلية، وأنشطة تثقيفية، ومحاضرات حول إدارة النفايات والاقتصاد الدائري، يقدمها خبراء في المجال. 

ويشمل البرنامج أيَضًا تحدّي "فرز النفايات"، وتطبيق عملي بعنوان "من نفايات إلى موارد"، يوضح كيفية تحويل النفايات اليومية إلى منتجات جديدة عملية صالحة للاستخدام، عبر عمليات إعادة التدوير.

وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، إن مبادرة "أبطال البيئة"، تأتي إنطلاقًا من الثقة بدور الشباب الجوهريفي بناء مستقبلٍ مستدام، إذ نتطلع إلى ترسيخ الوعي والحس بالمسؤولية المجتمعية والبيئية لديهم، والاضطلاع بالحفاظ على نظافة وصحة مجتمعهم، بتبني الممارسات المستدامة المسؤولة في التعامل مع النفايات اليومية.

وأضاف أن هذه المبادرة تساهم في تجاوز المفهوم التقليدي للنفايات كتحدي بيئي، بتسليط الضوء على آفاق الفرص والموارد القيمة التي تزخر بها، وتمكين الشباب وتحفيزهم على التفكير خارج الصندوق وإيجاد الحلول المبتكرة المسؤولة، بما يعزز ثقافة الاستدامة والابتكار في المجتمع.

وتُضاف هذه المبادرة إلى مسيرة مجموعة تدوير الحافلة في مجال تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية، وتواصل جهودها بزخمٍ حصلت بفضله على بجائزة "غوف ميديا 2025"- فئة الحملة البيئية السنوية، عن حملة الاستدامة في المدارس الخاصة باليوم الوطني، التي كرستها المجموعة لرفع الوعي البيئي بين طلبة المدارس في مختلف أنحاء الدولة.

 

المصدر: وام
تدوير
