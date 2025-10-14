الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يزور معرض "إكسباند نورث ستار 2025"

حمدان بن محمد يزور معرض "إكسباند نورث ستار 2025"
14 أكتوبر 2025 18:24

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، معرض "إكسباند نورث ستار 2025".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «زرتُ اليوم معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي يُقام ضمن فعاليات "جيتكس جلوبال".
وأضاف سموه: «فخورون بالنمو المتصاعد لهذا الحدث منذ انطلاقته الأولى في عام 2016، حيث ارتفع عدد الشركات المشاركة من 350 إلى 2000، بنسبة نمو بلغت 471%، كما ارتفع عدد المستثمرين المشاركين من 150 في عام 2016 إلى 1,200 في الدورة الحالية، بنمو تجاوز 700%، في حين ارتفع حجم المشاركات الخارجية من 39 دولة في 2016 إلى 100 دولة حالياً».
وتابع سموه: «نشكر فريق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على جهودهم ودورهم الريادي في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومنصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ونتطلّع إلى المزيد من النجاحات مع انتقال "إكسباند نورث ستار" مع "جيتكس جلوبال" إلى مدينة إكسبو دبي خلال ديسمبر 2026».

أخبار ذات صلة
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
علوم الدار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
اليوم 14:15
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
الرياضة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
اليوم 14:10
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اقتصاد
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اليوم 14:08
أرشيفية
الأخبار العالمية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على منطقتين في أوكرانيا
اليوم 14:06
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»
الرياضة
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©