الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ورشة توعية لموظفي «تدبير» بالفجيرة

خلال فعاليات الورشة (وام)
15 أكتوبر 2025 01:11

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس الأول، ورشة التوعية السابعة لموظفي مراكز استقدام العمالة المساعدة «تدبير» وذلك في مقر الوزارة بالفجيرة.
وقدمت الورشة فاطمة الحوسني، رئيسة قسم التوعية والتثقيف في «الهيئة»، بمشاركة عبدالله الكعبي، رئيس قسم بناء القدرات، وكليثم الكعبي، من المركز الإعلامي.
وتم خلال الورشة، استعراض دور «الهيئة» واختصاصاتها مع تسليط الضوء على حقوق العمالة المساعدة في دولة الإمارات ومسؤوليات أصحاب العمل في حمايتها.
وشهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من الحضور، حيث تضمنت مناقشات واستفسارات متعددة في إطار تعزيز وعي موظفي «تدبير» بدورهم في توفير بيئة عمل عادلة تحترم كرامة الإنسان.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش وبرامج التوعية التي تنفذها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز المعرفة بحقوق العمالة المساعدة لدى العاملين في مراكز «تدبير» في إمارات الدولة.

تدبير
مراكز تدبير
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الإمارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين
استقدام العمالة
الفجيرة
آخر الأخبار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
علوم الدار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
اليوم 14:15
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
الرياضة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
اليوم 14:10
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اقتصاد
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اليوم 14:08
أرشيفية
الأخبار العالمية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على منطقتين في أوكرانيا
اليوم 14:06
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»
الرياضة
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©