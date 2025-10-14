الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«زراعة أبوظبي» تستعرض مشاريعها وخدماتها في «الظفرة للتمور»

تعريف الجمهور بالخدمات المقدمة لمزارع النخيل وإنتاج التمور خلال فعاليات المهرجان (أرشيفية)
15 أكتوبر 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان ومزاد الظفرة للتمور بدورته الرابعة، والذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 17 حتى 26 أكتوبر الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وذلك انطلاقاً من حرصها على دعم المزارعين والمنتجين وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.
وتهدف مشاركة الهيئة في المهرجان إلى تعريف الجمهور بالخدمات، التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، فضلاً عن دور الهيئة في دعم القطاع الزراعي، وخاصة الخدمات المقدمة لمزارع النخيل وإنتاج التمور في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تثقيف المجتمع بأهمية أشجار النخيل وأفضل الممارسات للعناية بها من خلال التوعية بأهمية الممارسات الزراعية الجيدة، كما تشارك الهيئة بنخبة من خبرائها والمختصين في لجنة تقييم المزاينة.
وتشارك الهيئة بجناح كبير يعد بمثابة منصة لعرض مشاريعها وخدماتها، وتوزيع النشرات والكتيبات التوعوية، كما تعمل على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة منها ورش عمل افتراضية حول الممارسات الزراعية الجيدة للعناية بأشجار النخيل والتمور.
وتتضمن مشاركة الهيئة الترويج لجائزة الشيخ منصور للتميز الزراعي، بهدف تشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية للمشاركة والتسجيل في الجائزة، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالأنشطة الاقتصادية المستحدثة في مزارع إمارة أبوظبي مع تسليط الضوء على الأنشطة المناسبة لمنطقة الظفرة.
وتحرص الهيئة على المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الزراعي وتراثنا العريق، ويجسّد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الحفاظ على تراثنا الزراعي، وخاصة شجرة النخيل.
كما تسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى تعزيز التعاون مع المزارعين، ودعم جهودهم في تطوير القطاع الزراعي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز للفعاليات التراثية والثقافية.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
أبوظبي
الإمارات
مهرجان ومزاد الظفرة للتمور
الظفرة
هيئة أبوظبي للتراث
مدينة زايد
