علوم الدار

«طرق الشارقة» تشارك في معرض «تنقل المستقبل 2025»

مبنى طرق الشارقة (من المصدر)
15 أكتوبر 2025 01:11

الشارقة (الاتحاد)

تشارك هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة في فعاليات معرض «تنقل المستقبل 2025» الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العالمية المتخصصة في قطاع النقل الذكي والمستدام، في إطار جهودها لاستعراض أحدث مشاريعها ومبادراتها الرائدة في مجالات النقل العام، والبنية التحتية الذكية، والتحول الرقمي في الخدمات، بما يعزّز مكانة الشارقة كإحدى المدن المتقدمة في منظومة النقل الحديثة.
وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن المشاركة تمثّل منصة مهمة لعرض ما حققته الهيئة من إنجازات في تطوير منظومة النقل، وتبنّي الحلول التقنية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني في الإمارة، موضحاً أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة ترتكز على الابتكار والاستدامة، وتسعى من خلالها إلى توفير بنية تحتية متطورة للنقل والمواصلات تدعم الخطط التنموية الشاملة لإمارة الشارقة.
وبيّن أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير منظومة النقل الذكي والمستدام، من خلال التركيز على تبنّي وسائل نقل خضراء، تعتمد على الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة الصديقة للبيئة.
وتستعرض الهيئة، خلال المعرض، مجموعة من مشاريعها المستقبلية ومبادراتها الرقمية التي تستهدف الارتقاء بخدمات النقل الجماعي.

الإمارات
طرق الشارقة
الشارقة
هيئة الطرق والمواصلات
النقل المستدام
مركز إكسبو الشارقة
