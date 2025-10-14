بلدية دبي تطلق أول جهاز ذاتي ذكي لفحص نقاوة المعادن الثمينة خلال «جيتكس»

أطلق مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي أول جهاز ذاتي ذكي على مستوى العالم لفحص نقاوة المعادن الثمينة من الذهب والفضة والبلاتينيوم بصورة ذاتية من دون تدخل بشري والذي يعمل بأحدث تقنيات الفحص الطيفي والأشعة السينية والذكاء الاصطناعي لإصدار نتائج بكفاءة عالية وبدقة متناهية وبزمن أقل من دقيقة واحدة بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة.

تم الكشف عن الجهاز خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 بمركز دبي التجاري العالمي ويعد ثمرة للتعاون الاستراتيجي بين مختبر دبي المركزي ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات التي تضم في عضويتها أبرز التجار والمصنعين والعاملين في هذا القطاع الحيوي مما يعكس التزام الطرفين بدعم توجهات حكومة دبي نحو الابتكار وتطوير حلول ذكية تعزز تجربة المتعاملين وتواكب متطلبات الأسواق العالمية.

وأوضحت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة أن الجهاز الجديد طور حصريا لبلدية دبي بإشراف فريق فني متخصص تابع لمختبر دبي المركزي ،مشيرة إلى أن تقنيات الجهاز المتقدمة تُمثل نقلة نوعية في أسلوب وآلية الفحص والتحقق من نقاوة المعادن الثمينة بدقة متناهية وبزمن قياسي ما يجعله معياراً جديداً عالمياً للسرعة والدقة والاعتمادية في مجالات الفحوصات المخبرية المتعلقة بهذا المجال. من جانبها أشارت المهندسة هند محمود أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي إلى أن تطوير أول جهاز ذاتي لفحص نقاوة المعادن الثمينة في العالم استند إلى جملة من المعايير الاستراتيجية التي تضمن نجاحه وموثوقية نتائجه منها معايير الدقة التقنية وسهولة ربطه رقمياً مع الأنظمة المعلوماتية القائمة والمتوفرة بالمختبر.

وستدشن بلدية دبي أول نسخة من جهاز فحص المعادن الثمينة في سوق الذهب في منطقة ديرة في خطوة تمهد لتعزيز التوسع الجغرافي التدريجي لأماكن تواجد الجهاز في أهم الأسواق والمواقع الحيوية ضمن الإمارة بما يدعم جهودها المتواصلة حيال بناء منظومة متكاملة لفحوصات المعادن الثمينة ودعم قطاع تجارة الذهب والمجوهرات.