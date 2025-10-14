الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مؤسسة حمدان بن راشد تنظم المؤتمر الدولي الثالث للموهوبين

مؤسسة حمدان بن راشد تنظم المؤتمر الدولي الثالث للموهوبين
15 أكتوبر 2025 01:11

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للمركز العالمي للموهوبين، الذي سيُعقد افتراضياً خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، تحت شعار «تعليم الموهوبين في عصر الذكاء الاصطناعي المزدهر»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين.
وأكّد معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار التزام المؤسسة الراسخ بدعم البحث العلمي، وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتوسيع آفاق الإبداع والابتكار لدى الطلبة». 
ومن جهته، أوضح الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن هذا المؤتمر الدولي يجمع مشاركين من 63 دولة، لاستعراض أحدث الدراسات والتجارب العلمية، ومناقشة آفاق توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم المناهج التعليمية المبتكرة، وتطوير أدوات تربوية تواكب احتياجات الجيل الجديد من الطلبة الموهوبين.

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
دبي
الإمارات
رعاية الموهوبين
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
علوم الدار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
اليوم 14:15
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
الرياضة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
اليوم 14:10
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اقتصاد
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اليوم 14:08
أرشيفية
الأخبار العالمية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على منطقتين في أوكرانيا
اليوم 14:06
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»
الرياضة
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©