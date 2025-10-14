مؤسسة حمدان بن راشد تنظم المؤتمر الدولي الثالث للموهوبين

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للمركز العالمي للموهوبين، الذي سيُعقد افتراضياً خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، تحت شعار «تعليم الموهوبين في عصر الذكاء الاصطناعي المزدهر»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين.

وأكّد معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار التزام المؤسسة الراسخ بدعم البحث العلمي، وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتوسيع آفاق الإبداع والابتكار لدى الطلبة».

ومن جهته، أوضح الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن هذا المؤتمر الدولي يجمع مشاركين من 63 دولة، لاستعراض أحدث الدراسات والتجارب العلمية، ومناقشة آفاق توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم المناهج التعليمية المبتكرة، وتطوير أدوات تربوية تواكب احتياجات الجيل الجديد من الطلبة الموهوبين.