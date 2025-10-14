الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دبي تستضيف اجتماع «تصوير الثدي» 25 أكتوبر

15 أكتوبر 2025 01:11

دبي (وام)

تستضيف دبي فعاليات «الاجتماع السنوي الأول لتصوير الثدي 2025» في 25 أكتوبر الجاري بمشاركة نخبة من اختصاصيي الأشعة وأطباء تصوير الثدي، والجراحين وأطباء الأورام، واختصاصيي الأمراض والأنسجة والموجات فوق الصوتية، وأطباء الأسرة، وفنيي الأشعة.
وأوضحت الدكتورة نهاد كاظم البستكي، رئيسة الاجتماع السنوي لتصوير الثدي رئيسة نادي تصوير الثدي «EBI»، واستشارية أولى في الأشعة التداخلية للثدي أن الاجتماع السنوي الأول لتصوير الثدي، الذي تنظمه «إنفو بلاس إيفنت» لتنظيم الفعاليات يشكّل محطة بارزة في مسيرة تعزيز رعاية صحة الثدي وتطوير تقنيات التصوير الطبي على مستوى المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن هذا الحدث سيقام تحت شعار«تسليط الضوء على الممارسات الحالية وبداية عصر جديد في فحص سرطان الثدي» ويجمع نخبة من الخبراء لمناقشة أحدث التوجهات في التصوير الشعاعي للثدي واستكشاف الابتكارات التي تسهم في تحسين الكشف المبكر لسرطان الثدي.
وأوضحت أن أبرز محاور البرنامج العلمي للمؤتمر سيناقشها 22 متحدثاً ومشرفاً علمياً من دولة الإمارات والمنطقة، ويتضمن جلسات متخصصة تتناول تجربة الفحص المبكر والتحديات وبداية عصر جديد في الكشف المبكر، والمنهج المتعدد الوسائط في الكشف المبكر، وعرض حالات ونقاشات تفاعلية مع لجان الخبراء، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل العملية والجلسات العلمية التي تسهم في تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين المتخصصين.
بدورها، أكدت الدكتورة علياء السايغ، نائبة رئيس الاجتماع، استشارية أشعة الثدي بدبي أهمية الاجتماع الذي يستهدف الكوادر الطبية والتمريضية المعنية بتشخيص وعلاج أمراض الثدي، من بينهم اختصاصيو الأشعة وأطباء تصوير الثدي، والجراحون وأطباء الأورام، واختصاصيو الأمراض والأنسجة، وأطباء الأسرة، وفنيو الأشعة وأخصائيو الموجات فوق الصوتية، وطلاب الطب والمتدربون والمقيمون في برامج الأشعة.
وأوضحت أنه سيشارك في الفعالية أكثر من 10 شركات رائدة في مجالات الصناعات الدوائية، الأجهزة الطبية، وتقنيات التصوير، مما يؤكد أهمية الشراكة بين القطاع الصحي والصناعي في تعزيز دقة التشخيص، وتحسين جودة رعاية المرضى.

