علوم الدار

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق هاكاثون «كي 2 ثينك»

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
15 أكتوبر 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إطلاق هاكاثون «كي 2 ثينك – K2 Think»، وهي مسابقة دولية تدعو المبتكرين والمطورين والباحثين وروّاد الأعمال والطلاب من المدارس الثانوية والجامعات إلى ابتكار تطبيقات رائدة مدعومة بمنصّة «كي 2 ثينك»، النموذج مفتوح المصدر الرائد في الاستدلال المتقدم. 
وسيتم دمج فكرة الفريق الفائز ضمن تطبيق «كي 2 ثينك» لتصل إلى المستخدمين حول العالم. ويتألف الهاكاثون من مرحلتين تجمعان بين دعوة مفتوحة عالمية ومسابقة تطوير حضورية في أبوظبي:
وفي المرحلة الأولى، من 14 إلى 26 أكتوبر الجاري، يُدعى المشاركون من مختلف أنحاء العالم لتقديم مقترح من صفحة واحدة يوضح كيفية استخدام منصة «كي 2 ثينك» في حل مشكلات واقعية أو ابتكار تجارب جديدة للمستخدمين.
وفي المرحلة الثانية، من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل، تحصل أفضل عشر فرق يختارها فريق من الخبراء على منح سفر لتطوير أفكارها وعرضها مباشرة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
ويُنظَّم الهاكاثون من قبل مركز الحضانة، وريادة الأعمال في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ويستند إلى منصة «كي 2 ثينك» التي طوّرها معهد النماذج التأسيسية التابع للجامعة بالشراكة مع مجموعة «جي 42».
وقال ريتشارد مورتون، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد النماذج التأسيسية: «سيجمع هاكاثون (كي 2 ثينك) بعضاً من أكثر المطورين إبداعاً وموهبة في العالم للمساهمة في تشكيل مستقبل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي من خلال إظهار أثره الواقعي. تم تصميم نموذج (كي 2 ثينك) لتحقيق الاستدلال المتقدم في الرياضيات، مما يمكّنه من إحداث تحوّل في مجالات مثل العلوم والتمويل والتعليم واللوجستيات. وتُعد هذه المسابقة فرصة عالمية متميّزة لاستعراض أفضل الأفكار حول كيفية تطبيق النموذج بطرق إبداعية ونافعة. وندعو العالم إلى توسيع آفاق الممكن وتحويل الأفكار إلى أثر ملموس قابل للتطبيق».
وتم فتح باب التسجيل عبر: https://hackathon.k2think.ai/
ويُشترط على الفِرق -بحدٍّ أقصى أربعة أعضاء لكل فريق- تقديم مقترحات تتضمن: بيان المشكلة والفئة المستهدفة من المستخدمين، وكيفية استخدام منصة «كي 2 ثينك»، والنموذج أو التجربة المقترحة، والأثر المحتمل على المستوى العالمي، هذا علماً بأن الموعد النهائي للتقديم 26 أكتوبر 2025.

