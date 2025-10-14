صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير غواتيمالا

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبوظبي، خورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية غواتيمالا لدى الدولة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة، كالطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول.

وأكد معالي صقر غباش أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وجمهورية غواتيمالا تشهد نمواً وتطوراً، وبما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون، مشدداً على أهمية الارتقاء بمستوى تلك العلاقات، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد خورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.