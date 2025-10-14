محمد بن سعود يصدر قراراً بشأن الربط بين مصادر البيانات ومركز رأس الخيمة للإحصاء

رأس الخيمة (وام)

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (15) لسنة 2025، بشأن الربط بين مصادر البيانات ومركز رأس الخيمة للإحصاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الإحصائي، وتطوير منظومة البيانات في الإمارة.

ويقضي القرار بربط قواعد البيانات لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومصادر البيانات الأخرى بالمركز، بما يتيح بناء قاعدة بيانات إحصائية متكاملة ودقيقة تدعم التخطيط والتنمية المستدامة، وتمكّن من تنفيذ التعداد القائم على السجلات وفق أفضل الممارسات الدولية والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة.

يأتي القرار انسجاماً مع توجّهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي القائم على البيانات، وبناء مجتمع معرفي يدعم صناعة القرار المستند إلى الإحصاء والتحليل العلمي.

كما يضمن القرار حماية وسرية البيانات، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني بالتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية، بما يعزّز ثقة الجهات الحكومية والمجتمع في منظومة البيانات الرسمية، ويؤكد الالتزام بمبدأ الحوكمة الرشيدة في الإمارة.