علوم الدار

قرقاش: الرئيس الأميركي يستحق التقدير لإيقاف حرب غزة ودعم خطة السلام

أنور قرقاش
15 أكتوبر 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستحق التقدير لوقفه حرب غزة، ودعمه خطة السلام، مشيراً إلى أن مرحلة جديدة من النقاشات بدأت بعد انتهاء الحرب.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «يستحق الرئيس دونالد ترامب التقدير، فقد أوقف الحرب في غزة، ودعم خطة السلام وجعلها المبادرة الأميركية الرسمية، فجمَع حولها المجتمع الدولي في شرم الشيخ». 
وأضاف: «من هذه النقطة تبدأ مرحلة جديدة من النقاشات والتفصيلات، بعد أن وضعت حرب الإبادة أوزارها، وأنقذت المنطقة من تداعيات تصعيد لا ينتهي».

