علوم الدار

صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير قرغيزستان

صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير قرغيزستان
15 أكتوبر 2025 15:35

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، أمان سالييف، سفير الجمهورية القرغيزية لدى الدولة، في مقر المجلس في أبوظبي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في ظل التنامي الذي تشهده هذه العلاقات في مختلف القطاعات التجارية والسياسية والاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، التعليم، والاستثمارات المشتركة، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان قرغيزستان، بما يعكس التطور الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

حضر اللقاء كلّ من: الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأشار معالي صقر غباش إلى عمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1996، والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات، وخاصة في ظل الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

كما قدّم التهنئة لجمهورية قرغيزستان بمناسبة افتتاح الأكاديمية الإسلامية في مدينة توكموك بتاريخ 16 سبتمبر 2025، والتي جرى تنفيذها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور فخامة الرئيس صدر جباروف، وذلك في إطار المبادرات التنموية والإنسانية لدولة الإمارات، الهادفة إلى تعزيز التعليم الجامعي وما بعد الجامعي، ونشر القيم الإسلامية النبيلة، وترسيخ مبادئ التسامح والحوار الثقافي.

من جانبه أكد أمان سالييف، سفير الجمهورية القرغيزية لدى الدولة، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، لا سيما العلاقات البرلمانية من خلال تفعيل الزيارات البرلمانية بين الجانبين، وتبادل اللقاءات بين لجان الصداقة البرلمانية لدورها الهام في تطوير العلاقات القائمة إلى مجالات أوسع.

المصدر: وام
صقر غباش
قرغيزستان
