شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري بمجلس الفوعة

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، مجلسًا توعويًا بعنوان "مخاطر بعض السلوكيات المرورية"، وذلك في مجلس الفوعة بمدينة العين، وبحضور عدد من أهالي المنطقة، ضمن مبادرات عام المجتمع 2025 وبحضور العميد دكتور حمود سعيد العفاري نائب مدير القطاع لشؤون الإدارية بالإنابة بشرطة أبوظبي.



وأكد العقيد سعيد علي الحساني النائب لشؤون الدوريات الأمنية – منطقة العين، أهمية تكثيف الجهود التوعوية للوصول إلى أكبر شريحة من السائقين عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الإجتماعي والمجالس المجتمعية، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق.



وأشار إلى أن إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين، التابعة لمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، تنفذ برامج توعوية شاملة تستهدف السائقين ومستخدمي الطريق والمجتمع عمومًا، لا سيما في ما يتعلق بالتحذير من المشاركة في سباقات المركبات دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة، وقيادة المركبات دون رخصة قيادة، وهي من السلوكيات الجسيمة التي قد تؤدي إلى حوادث وخسائر في الأرواح والممتلكات، فضلًا عن إرباك الحركة المرورية وزيادة معدلات التصادم.

ولفت إلى أن الانشغال بالهاتف أثناء القيادة يُعد من أخطر الممارسات التي قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية جسيمة.



وأكد المقدم أحمد عبدالله الشريفي النائب لشؤون المرور – منطقة العين، حرص شرطة أبوظبي على رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين والالتزام بقوانين وقواعد وأنظمة السير، محذرًا من السلوكيات الخاطئة والخطرة التي يمارسها بعض السائقين، وخصوصًا الآباء، مثل السماح للأطفال بالخروج من فتحة السقف أو النوافذ أثناء القيادة، ما يعرضهم لخطر السقوط والإصابات البليغة.

وأكد المشاركون في المجلس أهمية احترام قوانين السير والمرور، والابتعاد عن السلوكيات السلبية أثناء القيادة، مؤكدين أن الالتزام بالسلوكيات الإيجابية على الطريق يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في إمارة أبوظبي.



وتخلل المجلس عرض مجموعة من أفلام التوعية المرورية عبر الشاشات الذكية، وتوزيع كتيبات تتضمن رموز الاستجابة السريعة (الباركود) للتوعية الرقمية، كما اطلع الحضور على أهداف دورية السعادة ودورها في تعزيز الإيجابية المرورية وإسعاد المجتمع.



كما قدمت إدارة الشرطة المجتمعية شرحًا حول مزايا الانضمام إلى عضوية برنامج "كلنا شرطة"، وأبرز الخدمات التي يقدمها للأعضاء ودوره في خدمة المجتمع وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية.



وفي ختام المجلس، أشاد الحضور بجهود شرطة أبوظبي في نشر الوعي الأمني والمروري، وتعزيز الشراكة مع المجتمع، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار في الإمارة.