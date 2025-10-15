الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مكتوم بن محمد بن راشد يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

مكتوم بن محمد بن راشد يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
15 أكتوبر 2025 16:02

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، بورغ برينده، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك ضمن أعمال الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري.

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

واستعرض سموّه مع بورغ برينده، تطورات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وأبرز المحاور الحالية لمجالس المستقبل العالمية، التي تركّز على مجالات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتحوّل في الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، وغيرها من الموضوعات المستقبلية الحيوية.

واطّلع سموّه خلال اللقاء على أهم مستجدات الاجتماعات، وفي مقدّمتها تنظيم منتدى الأمن السيبراني بالتزامن مع اجتماعات المجالس، في مبادرة هدفها تعزيز التكامل في استشراف التحديات الرقمية، وتوحيد الجهود الدولية لضمان أمن واستدامة الأنظمة الرقمية.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تواصل إسهاماتها الفاعلة في قيادة الحوار الدولي الفاعل وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية، لتطوير حلول عملية للتحديات العالمية، بما يسهم في رفع جودة حياة المجتمعات وترسيخ الازدهار والتنمية المستدامة. وأشاد سموّه بمجالس المستقبل العالمية ودورها المؤثر في تعزيز الشراكات الدولية وتوفير المقومات للارتقاء بأداء القطاعات الحيوية، عبر منصة معرفية ترسّخ العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف لصياغة مستقبل أفضل للمجتمعات. 


من جانبه، أعرب الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره لجهود دولة الإمارات، في تحفيز حراك عالمي مؤثر، وشراكتها الإيجابية مع المنتدى، وحرصها على تنظيم مجالس المستقبل العالمية سنوياً بروح متجدّدة ورؤية مستقبلية طموحة، ما يمثل نموذجاً للتعاون في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، يضع خدمة الإنسان في مقدمة الأولويات.

وتشهد الدورة الحالية لمجالس المستقبل العالمية 2025، مشاركة أكثر من 700 خبير يمثلون أكثر من 580 مؤسسة ومنظمة من 93 دولة، ضمن 37 مجلساً متخصصاً، تضم نخبة من قادة الأعمال، ورواد الفكر والأكاديميين، وصنّاع القرار في الحكومات والمنظمات الدولية، لبحث مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، والخروج بتوصيات ورؤى مستقبلية تتم ترجمتها في محاور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

كما يتم للمرة الأولى تنظيم الاجتماع السنوي لمجلس الأمن السيبراني، بالتزامن مع اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، بمشاركة أكثر من 150 من كبار القادة و90 متحدثاً عالمياً، لتعزيز التعاون وتوحيد الاستراتيجيات الدولية في الأمن السيبراني.

المصدر: وام
مكتوم بن محمد
المنتدى الاقتصادي العالمي
