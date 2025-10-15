نهيان بن مبارك يحضر أفراح الخاجة والشامسي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه ياسر محمود فتح علي الخاجة، بمناسبة زفاف نجله سعيد على كريمة عامر سالم محمد الشمر الشامسي.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العروسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخللت الحفل، الذي أقيم في فندق إرث بأبوظبي، فقرات تراثية وفنية.