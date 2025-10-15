الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد: ملتزمون بتوفير أفضل بيئة أعمال متكاملة في العالم

حمدان بن محمد: ملتزمون بتوفير أفضل بيئة أعمال متكاملة في العالم
15 أكتوبر 2025 20:35

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،  وفداً ضم 40 مؤسساً ورئيساً تنفيذياً من نخبة الشركات الهندية "يونيكورن" العاملة في قطاعات متعددة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت اليوم وفداً ضم 40 مؤسساً ورئيساً تنفيذياً من نخبة الشركات الهندية "يونيكورن" العاملة في قطاعات متعددة، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات – "غريفن"».
وأضاف سموه «خلال اللقاء، أكدنا حرص دبي ودولة الإمارات على بناء شراكات تتجاوز الحدود وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية والابتكار، وبحثنا سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال».
واختتم سموه : «في دبي، نحن ملتزمون بتوفير أفضل بيئة أعمال متكاملة في العالم، واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى للشركات المليارية ورواد الأعمال.. فرؤيتنا واضحة، وطموحاتنا بلا حدود.. نتطلع لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال وتحويل الشركات الناشئة إلى كيانات مؤثرة في منظومة الاقتصاد العالمي الجديد انطلاقاً من دبي.. صانعة المستقبل». 

