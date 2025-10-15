«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تدعم اللاجئين السودانيين في تشاد

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن استكمال مشاريع إنسانية حيوية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدعم اللاجئين السودانيين في جمهورية تشاد، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية من مياه نظيفة ورعاية طبية، وإنشاء بنية لتعزيز الصحة العامة، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للاجئين السودانيين والمجتمع المضيف في شرق تشاد.

وجاء تنفيذ المشاريع بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لتمكين مفوضية اللاجئين من مساعدة اللاجئين السودانيين في تشاد، ومساندتهم في مواجهة الظروف الصعبة بعد فرارهم من ديارهم، وقد استطاعت تلك المشاريع تحقيق مستهدفاتها في تقديم الخدمة لأكثر من 131 ألف لاجئ سوداني إضافة إلى أفراد من المجتمع المضيف.

شملت المشاريع الإنسانية المتكاملة، حفر 10 آبار في مخيمات اللاجئين شرق جمهورية تشاد بقدرة متوسطة تبلغ 975 متراً مكعباً يومياً من المياه الصالحة للشرب يستفيد منها 65 ألف شخص.

كما تم إنشاء عيادة صحية متكاملة وسط تجمعات اللاجئين السودانيين في مخيم «أركوم» في شرق تشاد، تضم 13 غرفة وساحتين مظللتين للانتظار، وهي مزودة بمنظومة توليد كهربائي تعمل بالطاقة الشمسية، ونظاماً لإدارة النفايات، والمعدات والمواد الطبية بما يكفي لخدمة أكثر من 66 ألف شخص، بما يشمل حوالي 40 ألف لاجئ سوداني و26 ألفاً من أفراد المجتمع التشادي المضيف شرق البلاد.

وأكد سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن استكمال المشاريع الحيوية لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد يجسد التزام مؤسسة المبادرات بتوفير المساعدة للفئات الأكثر احتياجاً، وحرصها على توفير التمويل الكافي لمساندة جهود مفوضية اللاجئين في سعيها للتخفيف من معاناة اللاجئين وتخفيف الضغوط عن المجتمعات المضيفة، وتحسين مستوى البنية التحتية في أماكن اللجوء.

وقال: «تجسّد شراكتنا مع مفوضية اللاجئين قناعة مشتركة بضرورة تقديم الاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين والنازحين قسراً، لقد أسهم تعاوننا الثنائي على مدار السنوات السابقة، في تعزيز قدرات اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة على مواجهة الظروف الصعبة وحصولهم على احتياجاتهم الأساسية في سبل كسب العيش والصحة والأمن الغذائي».

من جانبه، قال الدكتور خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي: «يواجه اللاجئون في تشاد ظروفاً صعبة للغاية، وهذا الدعم سيعزز قدرة المفوضية على مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم بكرامة وصمود، كما يدعم المجتمعات المضيفة لهم»، مضيفاً: «تأتي هذه المساهمة من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية نقصاً كبيراً في التمويل مما يعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمتنامية». نحن نثمّن شراكتنا مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتزامها الراسخ بدعم جهود المفوضية حول العالم.

وتواصل مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تعزيز شراكتها مع مفوضية اللاجئين، والتي بدأت في العام 2021، حيث كانت مؤسسة المبادرات من المساهمين الرئيسيين في تمويل برامج مفوضية اللاجئين، ووصل إجمالي الدعم المقدم من مؤسسة المبادرات حتى نهاية العام 2024، إلى 136 مليون درهم «نحو 37 مليون دولار» استفاد منها أكثر من 750 ألف لاجئ ونازح وأفراد من المجتمعات المضيفة في قارتي آسيا وأفريقيا.

وفي يناير الماضي، تعهّدت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بتقديم نحو36.7 مليون درهم «10 ملايين دولار»، لدعم برامج ومشاريع مستدامة للمجتمعات النازحة من خلال مفوضية اللاجئين، ليصل بذلك إجمالي التعهدات المقدمة من مؤسسة المبادرات إلى 172.7 مليون درهم «نحو47 مليون دولار» منذ عام 2021.

وبلغ إجمالي حجم إنفاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، أكثر من 2.2 مليار درهم في العام 2024، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.



حاضنة المبادرات

أطلقت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مدى أكثر من عشرين عاماً.

وتنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات الإنسانية والمجتمعية والتنموية، مع التركيز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشَّة.