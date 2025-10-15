الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
15 أكتوبر 2025 21:17

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:19، والمد الثاني عند الساعة 20:54، والجزر الأول عند 15:30، والجزر الثاني عند الساعة 04:18.
وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:29، والمد الثاني عند الساعة 07:03، والجزر الأول عند الساعة 12:38، والجزر الثاني عند الساعة 00:34.

