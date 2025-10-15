«أبوظبي لخدمات البيانات الصحية» تطلق مركز الصحة الرقمية الأردني

عمّان (وام)

أطلقت شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، التابعة لمجموعة «M42»، مركز الصحة الرقمية «المستشفى الافتراضي» في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بالشراكة مع شركة «بريسايت» التابعة لمجموعة «G42»، ووزارة الصحة الأردنية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في خطوة رائدة على صعيد التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية.

ويُعدّ المركز الجديد، الذي يربط خمسة مستشفيات نائية بمركز قيادة وتحكّم مركزي في مدينة السلط، نقلة نوعية في مجال الصحة الرقمية في الأردن، حيث يُسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية التخصصية، وتقليل أوقات التشخيص، وتمكين المرضى من تلقي الرعاية بالقرب من منازلهم.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار شراكة موسّعة بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى دعم مسيرة التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية في الأردن، وتسريع وتيرة الابتكار والارتقاء بجودة الخدمات الطبية في أنحاء البلاد.

وأحدثت المبادرة تحولاً ملموساً في أسلوب تقديم الرعاية الصحية من خلال ثلاث خدمات رئيسية تشمل الرعاية المركّزة عن بُعد، والغسيل الكلوي عن بُعد، والأشعة التشخيصية عن بُعد، ففي السابق، كانت تقارير التصوير التشخيصي تحتاج إلى ما يصل إلى 14 يوماً لإتمامها، في حين تُنجَز الآن خلال أقل من يومين، أي بانخفاض قدره 85% في الوقت اللازم للإنجاز.