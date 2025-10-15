«محمد بن راشد للإسكان» تعتمد تقنية لضمان انسيابية التكامل بين الأنظمة الرقمية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اعتمادها تقنية Oracle Database@Azure كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي وتطوير بنيتها الرقمية. ويهدف هذا التبني إلى رفع كفاءة الأنظمة الحيوية الخاصة بالتخطيط وإدارة المشاريع والأصول وخدمات المتعاملين، وتوفير قاعدة بيانات سحابية مرنة وآمنة تدعم توجهات المؤسسة نحو الابتكار والاستدامة.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة المؤسسة على الاستفادة من قدرات بنية أوراكل السحابية «OCI» مع مايكروسوفت أزور «Azure»، ما يوفّر منصة تقنية موحّدة، تعزّز كفاءة العمليات المتعلقة بالمنح والقروض الإسكانية، والإعفاءات، والتبادل.

وقال طلال محمد آل علي، مدير إدارة التحول الرقمي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «إن اعتماد Oracle Database@Azure يعكس التزام المؤسسة بالابتكار والتميُّز التشغيلي والجاهزية للمستقبل. نحن لا نتبنى تقنية جديدة فحسب، بل نرسّخ نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي الإسكاني، يعزز القيمة المقدمة لمتعاملينا، ويدفع عجلة الريادة المؤسسية في دبي».

يمثّل هذا المشروع نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للمؤسسة، حيث يوفّر لنا منصة سحابية متطورة قادرة على دعم مبادراتنا الاستراتيجية، وتعزيز قدرتنا على الاستجابة لمتطلبات المستقبل بكفاءة ومرونة.



شراكة استراتيجية

تقنية Oracle Database@Azure ثمرة شراكة استراتيجية بين أوراكل ومايكروسوفت، ويتيح خدمات قاعدة بيانات أوراكل كخدمة «PaaS» بشكل أصيل داخل مايكروسوفت أزور، مع توفير زمن استجابة منخفض، ودعم مدمج لتقنية التجميع التطبيقي «RAC» لضمان التوافر العالي وقابلية التوسع، وتشغيل أعباء العمل المؤسسية على منصة Exadata ذات الأداء العالمي.