الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توعية شركات الهدم بضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة في أبوظبي

جهود مكثفة من أجل استدامة التنمية الحضرية في أبوظبي (من المصدر)
16 أكتوبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«منتدى الاتحاد الـ20» ينطلق 21 أكتوبر ويناقش دور الإمارات في صناعة السلام
«الاتحادي للتنافسية والإحصاء»: 9.4 مليون.. القوى العاملة في الإمارات 2024

نفّذت دائرة البلديات والنقل، ممثلةً ببلدية مدينة أبوظبي، ورشة توعوية وحملة ميدانية على مواقع البناء والإنشاء في جزيرة أبوظبي، بهدف توعية المسؤولين والعاملين في شركات هدم المباني بضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة، وتوفير بيئة عمل آمنة، تحافظ على سلامة الجميع أثناء أعمال الهدم.
يأتي هذا انطلاقاً من حرص بلدية مدينة أبوظبي على تطبيق أفضل الممارسات في أعمال هدم المباني، وانسجاماً مع جهودها المتواصلة لحماية أفراد المجتمع، وصحة وسلامة العاملين في هذا المجال من الأخطار المحتملة أثناء العمل، وكذلك الحفاظ على سلامة البيئة والمباني المجاورة لمناطق الأعمال. وحثّت البلدية المقاولين العاملين في مجال هدم المباني على ضرورة التقيد بمعايير البيئة والصحة والسلامة أثناء تنفيذ أعمال الهدم، وذلك باتباع إجراءات مدروسة ومنهجية، من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن هذه الأعمال، سواء على أفراد المجتمع أو على البيئة.
وشدّد مفتشو البلدية خلال الحملة على أهمية التزام شركات الهدم باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، والتأهب الدائم للتعامل مع أية احتمالات لأي طارئ، ووضع خطة للاستجابة الفورية للحوادث، بما يضمن منع وتقليل الآثار السلبية لأعمال الهدم على البيئة وصحة العاملين وسلامتهم، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وأعربت بلدية مدينة أبوظبي عن ثقتها الكبيرة في التزام شركات ومقاولي الهدم بالمعايير والاشتراطات المعمول بها في إجراءات الهدم، مؤكدة أن الإشراف على هذه الأعمال يجب أن يتم بصورة رئيسة من خلال مسؤولي الشركات والمواقع، بما يضمن تعزيز ثقافة السلامة المهنية، ويحافظ على البيئة والصحة العامة، ويدعم الجهود الرامية إلى استدامة التنمية في أبوظبي.

الهدم
الإمارات
عمليات الهدم
أبوظبي
هدم المباني
دائرة البلديات والنقل
بلدية أبوظبي
قطاع البناء
شركات البناء
آخر الأخبار
جرافة تقوم بإزالة الأنقاض من أحد شوارع مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء إزالة الركام والأنقاض وفتح الشوارع في غزة
اليوم 01:29
جانب من اجتماع قمة وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الناتو» يسعى لتسريع بناء «جدار المسيرات» لحماية أجوائه
اليوم 01:29
دعم الإمارات متواصل للشعب السوداني في مجالات الإغاثة والتنمية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: أكاذيب «سلطة بورتسودان» محاولات يائسة للهروب من الفشل الداخلي
اليوم 01:29
مدرسة مدمرة في شمال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أولويتنا إعادة 640 ألف طالب للدراسة في غزة
اليوم 01:29
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق باكستاني أفغاني على وقف إطلاق النار
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©