توعية شركات الهدم بضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت دائرة البلديات والنقل، ممثلةً ببلدية مدينة أبوظبي، ورشة توعوية وحملة ميدانية على مواقع البناء والإنشاء في جزيرة أبوظبي، بهدف توعية المسؤولين والعاملين في شركات هدم المباني بضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة، وتوفير بيئة عمل آمنة، تحافظ على سلامة الجميع أثناء أعمال الهدم.

يأتي هذا انطلاقاً من حرص بلدية مدينة أبوظبي على تطبيق أفضل الممارسات في أعمال هدم المباني، وانسجاماً مع جهودها المتواصلة لحماية أفراد المجتمع، وصحة وسلامة العاملين في هذا المجال من الأخطار المحتملة أثناء العمل، وكذلك الحفاظ على سلامة البيئة والمباني المجاورة لمناطق الأعمال. وحثّت البلدية المقاولين العاملين في مجال هدم المباني على ضرورة التقيد بمعايير البيئة والصحة والسلامة أثناء تنفيذ أعمال الهدم، وذلك باتباع إجراءات مدروسة ومنهجية، من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن هذه الأعمال، سواء على أفراد المجتمع أو على البيئة.

وشدّد مفتشو البلدية خلال الحملة على أهمية التزام شركات الهدم باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، والتأهب الدائم للتعامل مع أية احتمالات لأي طارئ، ووضع خطة للاستجابة الفورية للحوادث، بما يضمن منع وتقليل الآثار السلبية لأعمال الهدم على البيئة وصحة العاملين وسلامتهم، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وأعربت بلدية مدينة أبوظبي عن ثقتها الكبيرة في التزام شركات ومقاولي الهدم بالمعايير والاشتراطات المعمول بها في إجراءات الهدم، مؤكدة أن الإشراف على هذه الأعمال يجب أن يتم بصورة رئيسة من خلال مسؤولي الشركات والمواقع، بما يضمن تعزيز ثقافة السلامة المهنية، ويحافظ على البيئة والصحة العامة، ويدعم الجهود الرامية إلى استدامة التنمية في أبوظبي.