علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تنجز مشاريع صيانة وتطوير شوارع رئيسة

جانب من مشاريع صيانة نفذتها البلدية سابقاً (من المصدر)
16 أكتوبر 2025 01:26

هالة الخيّاط (أبوظبي)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، مشروعاً متكاملاً لتطوير وصيانة عدد من الشوارع الحيوية في مدينة أبوظبي وضواحيها، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز معايير الاستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين المشهد الحضري، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وسلامة مستخدمي الطرق.
وشملت الأعمال المنجزة شوارع الكرامة، ومبارك بن محمد، والشيخ زايد بن سلطان، إلى جانب تنفيذ مشروع صيانة في مدينة خليفة، استخدمت فيها أحدث التقنيات والأساليب الهندسية لرفع كفاءة الطرق وإطالة عمرها الافتراضي.
وفي مدينة خليفة، نفّذت البلدية أعمال صيانة ومعالجة للهبوطات على شارع المبروك، لمسافة 4945 متراً مربعاً، باستخدام تقنيات حديثة تشمل حقن المواد المثبّتة والأوتاد الخرسانية، ما ساهم في تعزيز متانة الطريق واستدامته لسنوات إضافية.
أما في شارع الكرامة، أمام حديقة «أم الإمارات»، وعلى طول 5985 متراً مربعاً، فقد تم استبدال طبقة الأسفلت القديمة بطبقة جديدة مدعّمة، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة الكربستون، وتحسين معابر المشاة، وتركيب العواكس الأرضية والعلامات المرورية، ما ساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة.
كما شملت الأعمال شارع مبارك بن محمد، حيث تم استبدال طبقة الأسفلت القديمة بطبقة مطوّرة على مساحة 9108 أمتار مربعة، إلى جانب إعادة تأهيل معابر المشاة وصيانة الكربستون بالكامل.
وفي شارع الشيخ زايد بن سلطان، عند تقاطع شارع الفلاح، أنجزت البلدية المرحلة السادسة من مشروع رفع الكفاءة على مساحة 14,100 متر مربع، امتداداً من تقاطع شارع الفلاح حتى بداية نفق الشيخ زايد، وتضمّنت الأعمال صيانة طبقات الأسفلت واستبدال فواصل التمدد القديمة، ومعالجة التشققات لضمان استدامة الطريق وكفاءته التشغيلية.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار خطتها الشاملة لتطوير وصيانة شبكة الطرق بما يتماشى مع النمو العمراني والسكاني المتسارع في الإمارة، ويعكس حرصها على تطبيق أعلى المعايير العالمية في البنية التحتية الحضرية.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
صيانة الطرق
