حمدان بن زايد: توجيهات رئيس الدولة تعزز ريادة أبوظبي في حماية البيئة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بزيادة مساحة المحميات الطبيعية في أبوظبي رؤية استراتيجية تعزز ريادة الإمارة في حماية البيئة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تجسّد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله زيادة مساحة المحميات الطبيعية في أبوظبي رؤية استراتيجية تعزز ريادة الإمارة في حماية البيئة وترسيخ الاستدامة، بما يضمن إرثاً طبيعياً مستداماً للأجيال القادمة».