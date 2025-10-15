الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق النسخة الجديدة من «صناع المحتوى التخصصيين»

سعيد العطر متحدثاً خلال البرنامج (وام)
16 أكتوبر 2025 01:25

دبي (وام) 

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وبحضور سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، النسخة الجديدة من برنامج «صناع المحتوى التخصصيين»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يهدف إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي المتخصص، في عدد من القطاعات الحيوية تشمل الاقتصاد والأعمال، والقوانين والتشريعات، والطب والصحة النفسية، والزراعة والأمن الغذائي.
ويسعى البرنامج، الذي استقطب 50 مشاركاً من مختلف الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة في الدولة، إلى إعداد نخبة من صناع المحتوى في هذه القطاعات، وتزويدهم بالمهارات التي تتيح لهم تحويل المعرفة المتخصصة والتجارب العملية إلى محتوى رقمي مبسط وموثوق للجمهور. 
ويستهدف البرنامج، الذي ينعقد في الفترة من 13 إلى 30 أكتوبر الحالي، تعزيز مهارات المتخصصين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص لصناعة محتوى تخصصي، وتمكين الكوادر الوطنية في مجالات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى التخصصي، وفق أفضل الممارسات العالمية.

