علوم الدار

«فوربس الشرق الأوسط» تعزز حوار العمل المناخي والاقتصاد الأخضر

«فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة» تختتم أعمالها (وام)
16 أكتوبر 2025 01:26

أبوظبي (وام)

اختتمت فوربس الشرق الأوسط فعاليات النسخة الثالثة من قمة «قادة الاستدامة»، التي عقدت على مدار يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت شعار «استرشاداً بالإرث، التزاماً بالاستدامة»، وبرئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة. وقد شهد اليوم الختامي حضوراً لافتاً لعدد من القادة والخبراء من مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية من بينهم
الشيخ الدكتور ماجد سلطان القاسمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سوما ماتر»، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، والمهندسة أمل عبدالرحيم، الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة ورئيسة الذكاء الاصطناعي والابتكار في وزارة التغير المناخي والبيئة.

مستقبل أكثر استدامة
قال الشيخ الدكتور ماجد سلطان القاسمي: إن الإرث الحقيقي هو القيادة من خلال العمل، وتمثّل هذه القمة فرصة لتعزيز روح الالتزام ودفع عجلة العمل نحو مستقبل أكثر استدامة.
من جانبه، قال عبدالله عبد العالي الحميدان: إن مشاركتهم في قمة فوربس الشرق الأوسط تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بنهج الاستدامة الإنسانية، الذي يجمع بين الرعاية والمسؤولية والتمكين، لافتاً إلى أن الإرث الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يستمر اليوم برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء مجتمع يشارك فيه الجميع بقدراتهم دون استثناء.
وأكد أن «الهيئة»، برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، تؤمن بأن القيادة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وتمتد لتشمل الكوكب والمجتمع، في منظومة واحدة قوامها الرحمة والابتكار والتمكين.
وسلطت جلسات اليوم الثاني من منصة «ملتقى الشباب» الضوء على دور الجيل الجديد في صياغة مستقبل أكثر استدامة، من خلال ابتكارات التكنولوجيا الخضراء التي تقدم حلولاً لمواجهة التحديات المناخية، وتنمية المهارات الخضراء استعداداً لوظائف الغد في الاقتصاد المستدام.

ورش عمل تفاعلية
وبجانب الجلسات النقاشية، شهد اليوم أيضاً تنظيم عددٍ من ورش العمل التفاعلية والفنية التي أتاحَت للحضور خوض تجارب عملية متنوعة.
واختتمت القمة أعمالها بإجماع المشاركين على أهمية تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام قائم على التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لضمان تحقيق نمو متوازن وشامل. وفي سياق متصل، أبرزت القمة مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً للحوار حول العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، إذ جمعت تحت مظلتها صناع القرار ورواد الفكر والابتكار لبحث حلول مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي، وتحافظ على البيئة، وتؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للمنطقة والعالم.

العمل المناخي
الاقتصاد الأخضر
أبوظبي
الإمارات
فوربس الشرق الأوسط
قمة فوربس الشرق الأوسط
فوربس
ماجد القاسمي
عبدالله الحميدان
