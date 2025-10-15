1660 مشاركاً في تصفيات المرحلة الأولى من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن

دبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لـ«دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي» انطلاق التصفيات النهائية للمرحلة الأولى من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم لعام 2025 في دورتها السادسة والعشرين، والتي تستمر حتى الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري، وذلك في مقر الجائزة بدبي، بمشاركة نخبة من الحافظين والحافظات من مختلف إمارات الدولة.

وتُعد هذه المسابقة إحدى أبرز المبادرات القرآنية التي تنظمها الجائزة ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتشجيع أبناء المجتمع على حفظ كتاب الله وتدبّر معانيه، بما يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز وترسيخ مكانة الدولة منارة عالمية في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

وقد شهدت المرحلة الأولى من المسابقة إقبالاً واسعاً، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 1660 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة، بينهم 868 من الذكور و798 من الإناث. واستوفى 1514 متسابقاً شروط المشاركة، من بينهم 793 من الذكور و721 من الإناث، بنسبة بلغت 52% من الذكور و48% من الإناث.

وتنوّعت المشاركات لتشمل 55 جنسية، جاءت في مقدمتها دولة الإمارات التي بلغ عدد المشاركين من مواطنيها 1028 مشاركاً، كما شارك متسابقون من مصر والهند وباكستان وسوريا وعدد من الدول الأخرى،.

وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، أن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم تشهد هذا العام إقبالاً غير مسبوق يعكس المكانة الراسخة التي تحظى بها المسابقة في قلوب أبناء المجتمع.