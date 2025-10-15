الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تفتح باب التسجيل في«بكالوريوس الدراسات الإسلامية»

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تفتح باب التسجيل في«بكالوريوس الدراسات الإسلامية»
16 أكتوبر 2025 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن فتح باب التسجيل في برنامج بكالوريوس الدراسات الإسلامية للفصل الدراسي القادم (الربيع 2026)، والذي يُعد من البرامج الأكاديمية الرئيسة في الجامعة، حيث يستهدف تخريج نخبة من الكفاءات الشرعية المؤهلة، لصياغة خطاب ديني معتدل ينطلق من المقاصد السامية للدين الإسلامي الحنيف، بناءً على مهام عملية محددة يحتاجها المجتمع الإماراتي في سعيه إلى حفظ الأمن الفكري والروحي، من خلال التوجيه الديني المتخصص الذي يراعي خصوصيات المجتمع.
ويعزّز البرنامج قدرات الطلبة في تقديم البحوث والدراسات العلمية المُعمَّقة في مجالات العلوم الشرعية، واستنباط الأحكام الفقهية وتحليل النصوص الدينية، ومواجهة التحديات الفكرية والقيمية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ويؤهلهم لسوق العمل في منابر المساجد وإمامة المصلين، والوعظ الديني المجتمعي، والإفتاء الشرعي وتعليم القرآن الكريم، وتدريس التربية الإسلامية، والاستشارات الشرعية التخصصية.

وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة: إنّ برنامج بكالوريوس الدراسات الإسلامية يجسّد رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وقيمها الإنسانية في قالب أكاديمي تخصصي، يعزّز الدور العالمي لدولة الإمارات في نشر الإشعاع الديني والفكري القائم على قيم التسامح والتعايش والحوار الحضاري في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف الظاهري «أن البرنامج تقوده كفاءات إدارية مواطنة ويستقطب خبرات أكاديمية متميزة تنعكس إيجاباً على جودة التعليم والتدريب، ويتبنّى منهج التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية، في إطار متناغم يجمع بين العمق المعرفي والممارسة الميدانية».

