«مجالس المستقبل» تستشرف مسارات الاقتصادات في ظل التحولات الجيوستراتيجية

دبي (الاتحاد)

بحث المشاركون في جلسة «الاقتصادات في خضم التحولات الجيوستراتيجية»، التي عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025.

وشارك في الجلسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وجورج جراي مولينا، رئيس النمو الشامل وكبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، وليو كيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ووساوا للاستشارات» في جمهورية الصين الشعبية، وخوان كارلوس بينزون بوينو الأستاذ الزائر والمحاضر في جامعة برينستون بالولايات المتحدة الأميركية، وأدارت الجلسة بيكي أندرسون، رئيسة التحرير في شبكة «سي إن إن» الدولية.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن «دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل جهودها في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني.. مما يعكس نجاح رؤيتنا في التحول نحو نموذج اقتصادي معرفي ومستدام».