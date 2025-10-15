الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

10 ابتكارات تحوّل العمل المناخي وتعزّز صحة الأرض

10 ابتكارات تحوّل العمل المناخي وتعزّز صحة الأرض
16 أكتوبر 2025 01:25

دبي (الاتحاد)

كشف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير أصدره أمس عن أبرز 10 حلول تكنولوجية تحويلية يمكن أن تغير طريقة توليد الطاقة في المنازل، وزراعة الغذاء، وتأمين المياه العذبة في العالم. وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان «10 حلول تكنولوجية ناشئة لصحة الكوكب»، أنه على الرغم من أن العديد من هذه التقنيات الحيوية متوفرة اليوم، إلا أنها لا تزال غير مستغلة بشكل كامل. وأن إطلاق إمكاناتها الكاملة كحلول عملية للتحديات المناخية الملحة وقابلة للتوسع، سيتوقف على الإرادة السياسية، ورأس المال الاستثماري والمادي، وزيادة الوعي العام.
وتتضمن الحلول التكنولوجية الناشئة العشر لصحة الكوكب، حل «التخمير الدقيق»، حيث يمكن للبروتينات الخالية من المنتجات الحيوانية أن تُحدث نقلة نوعية في مجال الغذاء والمواد والأدوية، مع تقليل الطلب على محاصيل الأعلاف، وخفض استهلاك المياه والطاقة، وخفض انبعاثات الميثان من الماشية. وثاني هذه الحلول «إنتاج الأمونيا الخضراء»، التي يمكن أن تحل محل العمليات التقليدية التي تستهلك طاقة عالية لإنتاج الأسمدة، الأمر الذي يساعد على خفض الانبعاثات والتلوث، ويدعم الزراعة المستدامة، ووقود الشحن النظيف.

مراقبة الأرض المستمرة
تشمل الحلول كذلك «تحديد تسربات غاز الميثان» و«الخرسانة الخضراء» والجيل الثاني من الشحن ثنائي الاتجاه ومراقبة الأرض المستمرة، في الوقت المناسب والمحددة عبر متابعة الأقمار صناعية وأجهزة الاستشعار الجديدة الفيضانات والجفاف والتصحّر في الوقت الفعلي، مما يوفر بيانات أسرع وأدق تساعد الحكومات والشركات والمجتمعات على التحرك قبل تصاعد الأزمات. وتتضمن الحلول كذلك «الطاقة الحرارية الأرضية المعيارية»، إذ يمكن لأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية الأصغر حجماً والمُنشأة في المصانع أن توفر طاقة متجددة ثابتة.
وتشمل الحلول كذلك تكنولوجيا «التحلية التجديدية» وحل «تقارب تكنولوجيا صحة التربة»، حيث يمكن أن تساعد أجهزة الاستشعار والميكروبات والذكاء الاصطناعي في استعادة التربة المتدهورة.

المنتدى الاقتصادي العالمي
توليد الطاقة
الإمارات
العمل المناخي
