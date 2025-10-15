«مدينة إكسبو دبي» تستضيف قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ

دبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تستضيف مدينة إكسبو دبي قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات، والتي تنظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر، كواحدة من أكبر التجمعات وأكثرها تنوعاً لقادة المدن ورؤساء البلديات في العالم.

وستشهد القمة حضور قادة المدن ورؤساء البلديات وممثلين عن المؤسسات الحكومية والشركات من أكثر من 300 مدينة من جميع أنحاء العالم؛ للعمل على رسم ملامح مستقبل المدن والتنمية الحضرية، كما ستشهد تحويل الأفكار إلى واقع ملموس، وستتضمن مجموعة من الإعلانات الجديدة والمحفزات الحيوية للاستثمار والابتكار والتقدم.

وتتناول القمة مجموعة من الموضوعات والمحاور، أبرزها مشاريع الإسكان الميسور والحلول الحضرية، وصولاً إلى المدن الذكية القائمة على البيانات والمستندة إلى الطبيعة، بمشاركة صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال والمهنيين الشباب والأكاديميين والشركات الناشئة؛ لاستخلاص مجموعة واسعة من الأفكار. وسيرسمون معاً مساراً نحو مدن أكثر استدامة بيئياً، يكون محورها الإنسان، مع تطوير وسائل النقل والإسكان والفرص الاقتصادية والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

تعتزم بلدية دبي الإعلان عن عدد من المشاريع الاستراتيجية الطموحة التي ستُسهم في تعزيز الاستدامة الحضرية، وتطوير البنية التحتية الذكية، ودعم التحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون المحلي والدولي بين المدن، مما يعكس التزام دبي وريادتها في التخطيط الحضري ومكانتها كنموذج لمدن المستقبل.

تحديات التنمية

قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: «من معرض إكسبو الحدث الاستثنائي الذي استضافته دبي، إلى قمة دولية مؤثرة للمناخ، يشرفنا أن نجمع العالم مرة أخرى في دبي، مستفيدين من إرث مدينة إكسبو كوجهة جامعة ومنصة لمعالجة أكبر تحديات العالم في ملتقى تسهم فيه المدن في معالجة تحديات التنمية الحضرية».

وقال معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «دبي نموذج للمجتمعات الحضرية دائمة التطور، ورمزٌ للتعاون العالمي والتقدم المستمر، وهي مدينة عالمية حيوية تضم جاليات أكثر من 200 جنسية، وتعطي الأولوية للتنمية المستدامة، والتخطيط الحضري المتمحور حول الإنسان».