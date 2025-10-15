الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية أحمد بن محمد.. «ملتقى الأمين 2025» يناقش تعزيز منظومة «الأمن المجتمعي»

برعاية أحمد بن محمد.. «ملتقى الأمين 2025» يناقش تعزيز منظومة «الأمن المجتمعي»
16 أكتوبر 2025 01:27

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«منتدى الاتحاد الـ20» ينطلق 21 أكتوبر ويناقش دور الإمارات في صناعة السلام
«الاتحادي للتنافسية والإحصاء»: 9.4 مليون.. القوى العاملة في الإمارات 2024
عام المجتمع
تابع التغطية كاملة

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تنظم خدمة الأمين في 21 أكتوبر الجاري، الحدث السنوي «ملتقى الأمين» الذي يأتي في هذه النسخة ضمن إطار «عام المجتمع»، ويعقد في فندق «أتلانتس ذا رويال»، تحت شعار «الأمن المجتمعي».
ويجسد الملتقى رؤية القيادة الرشيدة، وإيمانها بأن تحقيق الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل، مرتبط بصورة أساسية بالمشاركة المجتمعية الفاعلة، إذ تبرز أهمية تلك المشاركة في عصر التحولات الثقافية والرقمية الراهنة التي يشهدها العالم، وتؤثر بدورها في كيفية تفاعل مختلف فئات المجتمع في ترسيخ عوامل الأمن والاستقرار.
ويأتي انعقاد الملتقى في إطار «عام المجتمع»، ليسهم في ترسيخ قيم التلاحم والتعاون والمسؤولية المشتركة للمجتمع في تأكيد مقومات الأمن، ويعكس الرؤية الوطنية من خلال ترجمة أهداف «عام المجتمع» إلى نتائج ملموسة عبر حوار يجمع التفاعل الفكري والرؤية العملية، مع التركيز على حقيقة أن قوة المجتمع وتماسكه يشكلان حجر الزاوية في منظومة الأمن الشامل والمستدام للدولة.
كما يعكس الملتقى جهود جهاز أمن الدولة بدبي برئاسة معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، وإيمانه الراسخ بأن «الأمن المجتمعي» يقوم في جوهره على وعي المجتمع وتلاحمه كأكبر داعم للاستقرار وضامن للمستقبل المزدهر، في حين يواصل الجهاز تأكيد الأثر الإيجابي لـ«خدمة الأمين» بتوجيهات الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والمتابعة المستمرة من اللواء تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي. ويمثل الملتقى منصة فعالة لتأكيد هذا الدور المحوري للمجتمع، بما لهذا النهج من أثر في تعزيز مسيرة التقدّم والازدهار في دبي ودولة الإمارات، وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في أمن المجتمعات واستقرارها.
ويستضيف الملتقى نخبة من كبار المسؤولين لمناقشة محاور استراتيجية تبحث الأدوار التكاملية للمؤسسات الحكومية لبناء منظومة أمن مجتمعي مستدامة، ومن أبرز الحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، كما يشارك في النقاشات كل من المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وغيث السويدي، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية.
ومن المنتظر أن يتم الكشف عن مبادرة نوعية مبتكرة لـ«خدمة الأمين» تتمثل في إطلاق أداة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز جسور التواصل مع الجمهور، وتوظيف أحدث التقنيات لترسيخ مفهوم الأمن المجتمعي.

الأمن المجتمعي
الإمارات
دبي
أحمد بن محمد بن راشد
أحمد بن محمد
خدمة الأمين
عام المجتمع
آخر الأخبار
جرافة تقوم بإزالة الأنقاض من أحد شوارع مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء إزالة الركام والأنقاض وفتح الشوارع في غزة
اليوم 01:29
جانب من اجتماع قمة وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الناتو» يسعى لتسريع بناء «جدار المسيرات» لحماية أجوائه
اليوم 01:29
دعم الإمارات متواصل للشعب السوداني في مجالات الإغاثة والتنمية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: أكاذيب «سلطة بورتسودان» محاولات يائسة للهروب من الفشل الداخلي
اليوم 01:29
مدرسة مدمرة في شمال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أولويتنا إعادة 640 ألف طالب للدراسة في غزة
اليوم 01:29
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق باكستاني أفغاني على وقف إطلاق النار
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©