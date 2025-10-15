الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات يقدِّم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية غينيا بيساو

سفير الإمارات يقدِّم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية غينيا بيساو
16 أكتوبر 2025 01:25

بيساو (وام)

قدّم عبدالله جاسم الشامسي، نسخةً من أوراق اعتماده إلى معالي كارلوس بينتو بيريرا، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في جمهورية غينيا بيساو الصديقة، سفيراً لدولة الإمارات لدى غينيا بيساو، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بالعاصمة بيساو.
ونقل السفير إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو بدوام التقدم والازدهار.
وأعرب عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية غينيا بيساو، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.
من جانبه، حمّل معاليه، السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

