«أبوظبي للدفاع المدني» تُتيح مراجعة المخططات عبر الاتصال المرئي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني خدمة المكالمات المرئية كحل رقمي يسهِّل تواصل المتعاملين مع موظفي مراكز الخدمة دون الحاجة لزيارة الفروع.

وتتيح الخدمة للمتعاملين والمكاتب الاستشارية مراجعة المخططات والحصول على الاستشارات والدعم المباشر عبر الاتصال المرئي مع مهندسي «الهيئة»، من خلال تقديم طلب بالبريد الإلكتروني أو نظام تراخيص البناء في أبوظبي؛ ما يوفر تجربة تفاعلية مرنة، ويدعم إنجاز الإجراءات بسهولة.

وأوضحت «الهيئة» أن الخدمة تُسهم في تسريع اعتماد المخططات عبر تزويد المتعاملين بالمعلومات الفنية اللازمة، وفهم الاشتراطات المطلوبة، بما يعزز رضى المتعاملين.