الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تقدم مساعدات عاجلة لإغاثة المتضررين من زلزال الفلبين

الإمارات تقدم مساعدات عاجلة لإغاثة المتضررين من زلزال الفلبين
16 أكتوبر 2025 10:45

قدمت دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مساعدات إغاثية عاجلة لقرابة 40 ألف أسرة متضررة من الزلزال الذي ضرب جزيرة سيبو وسط جمهورية الفلبين الصديقة، وذلك بإشراف سفارة دولة الإمارات في مانيلا، وبالتعاون مع الجهات والسلطات المحلية المختصة، ودعماً للجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة الفلبينية لمواجهة آثار الكارثة.

تأتي هذه الاستجابة انطلاقاً من رسالة دولة الإمارات الإنسانية، وتجسيداً لمسؤوليتها الدولية تجاه الشعوب والمجتمعات التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات، وحرصها على التخفيف من معاناة المتضررين، وتسريع جهود التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار.

وأكد محمد عبيد القطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، على دعم الدولة الدائم لجمهورية الفلبين الصديقة، وعلى العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين لأكثر من 50 عاماً، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تأتي على ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع نهج الدولة حكومة وشعباً في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها كافة في وقت الأزمات.

جاء ذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب جزيرة سيبو بوسط الفلبين متسبباً في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وبأضرار جسيمة، كما أجبر مئات السكان على النزوح إلى مراكز إيواء مؤقتة.

المصدر: وام
الفلبين
الإمارات
