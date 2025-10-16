جائزة أبوظبي تختتم حملة "الخير في كل مكان"

اختتمت جائزة أبوظبي مبادرتها المجتمعية "الخير في كل مكان"، التي امتدت على مدار شهر كامل وشملت زيارات ميدانية في مختلف إمارات الدولة، احتفاءً بالذكرى العشرين لانطلاق الجائزة، وانسجاماً مع عام المجتمع في الدولة.



ونجحت المبادرة في الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع، إذ تفاعلت مع آلاف الأفراد عبر زيارات ميدانية شملت مدارس ومراكز التسوق ومواقع فعاليات مجتمعية ومواقع بناء مختلفة، بهدف ترسيخ قيم العطاء وتعزيز روح المشاركة المجتمعية.

وتنوعت الفعاليات التي قدمتها المبادرة بين أنشطة عائلية وتجارب تفاعلية، شملت 20 زيارة ميدانية في مختلف إمارات الدولة.

وشارك في المبادرة أكثر من 2,700 فرد من مختلف الأعمار والجنسيات، و1,600 طفل في الأنشطة التفاعلية المختلفة ومن خلال زيارة المدارس، إضافة إلى مشاركة 600 من العاملين في مواقع البناء.وتجسّد حملة "الخير في كل مكان" محطة بارزة في مسيرة الجائزة، التي تواصل رسالتها في ترسيخ قيم الخير والعطاء.

وأسهمت المبادرة في تعزيز ثقافة المبادرة المجتمعية، وتوطيد الروابط بين أفراد المجتمع، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع على ترشيح أصحاب الأعمال الخيرة ممن قدموا اسهامات حققت أثراً إيجابياً مستداماً في مجتمع الإمارات.